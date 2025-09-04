Турция отново поиска да играе основна роля за установяване на мир между Русия и Украйна

Турция потвърди готовността си да играе основополагаща роля за установяването на мир между Русия и Украйна.

Турският вицепрезидент Джевдет Йълмаз заяви в профила си в „Ен Сосял", че Турция отново потвърждава готовността си да играе основополагаща роля за установяването на мир между Русия и Украйна, след като се включи дистанционно в днешната среща на върха на „Коалицията на желаещите".

„Турция отново потвърждава готовността си да играе основополагаща роля във всяка област за установяване на траен мир между Русия и Украйна и необходимостта от приоритизиране на дипломацията и диалога между двете страни", написа в публикацията си Йълмаз, като подчерта, че страната му ще продължи да подпомага дипломатическия процес до постигането на „справедлив и траен мир".

Срещата на върха на „Коалицията на желаещите" се провежда в Елисейския дворец в Париж и е председателствана от френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър. Освен двамата председатели, на срещата присъстват украинският президент Володимир Зеленски, президентът на Финландия Александер Стуб, премиерът на Белгия Барт де Вевер, премиерът на Дания Мете Фредериксен, премиерът на Нидерландия Дик Схоф и премиерът на Полша Доналд Туск, както и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Членовете на коалицията, която не включва САЩ, от месеци разговарят в различни формати, за да се опитат да внесат яснота относно евентуалната военна подкрепа за Украйна за възпиране на повторна руска атака, при условие, че бъде сключено окончателно мирно споразумение, което все още изглежда като далечна перспектива, коментира Ройтерс.