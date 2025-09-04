Двама датски сапьори загинаха при руски удар в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама датски сапьори загинаха при руски удар в Северна Украйна днес, заяви управителят на Черниговска област Вячеслав Чаус, цитиран от Франс прес.

Двамата са били част от Датския съвет за бежанците, и са работили в зона, окупирана от руските сили в началото на войната,

"Руснаците умишлено са атакували работниците от хуманитарната мисия за разминиране на Датския съвет за бежанците", написа в "Телеграм" Чаус. Той уточни, че "са били убити двама души".

По думите на Дмитро Брижински, ръководителя на военната администрация на град Чернигов, ракетният удар е бил нанесен близо до контролно-пропускателен пункт на входа на село Новосьоловка.

Няколко минути преди удара журналисти от АФП в Киев са чули сирена за въздушна тревога, която е била обявена и в северната част на страната, а канали в "Телеграм" са съобщили за приближаването на ракета.

"Руснаците първо натъпкаха областта с експлозиви. Сега убиват цивилни, които рискуват живота си, за да почистят земята ни", каза Чаус. Трима души са били ранени при атаката, съобщи той, цитиран от БТА.

Руските сили обсадиха град Чернигов в началото на войната, след като започнаха нахлувания от съседна Беларус - съюзническа на Русия страна.

Екипи от сапьори са разположени в северната, южната и източната част на Украйна, където украинската армията е възвърнала част от териториите, завзети от Москва няколко месеца след началото на инвазията през 2022 г.