Германия все още не е взела решение за военен ангажимент към Украйна

Германия ще вземе решение за по-нататъшни военни ангажименти към Украйна след като станат ясни общите условия, заяви говорител на германското правителство, цитиран от Ройтерс. Дотогава страната е готова да увеличи финансирането и да помага още повече за обучението на украинските въоръжени сили

Говорителят каза това след преговорите между съюзниците на Украйна, които се състояха днес в Елисейския дворец.

"В това число се има предвид видът и степента на ангажираност на САЩ, както и резултатът от (евентуален) преговорен процес, наред с други фактори", добави говорителят на германското правителство, цитиран от БТА.