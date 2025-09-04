ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Русия отхвърля всички инициативи за мир

Времето София 30° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21234382 www.24chasa.bg

Германия все още не е взела решение за военен ангажимент към Украйна

992
Германия засега изчаква. СНИМКА: Pixabay

Германия ще вземе решение за по-нататъшни военни ангажименти към Украйна след като станат ясни общите условия, заяви говорител на германското правителство, цитиран от Ройтерс. Дотогава страната е готова да увеличи финансирането и да помага още повече за обучението на украинските въоръжени сили

Говорителят каза това след преговорите между съюзниците на Украйна, които се състояха днес в Елисейския дворец.

"В това число се има предвид видът и степента на ангажираност на САЩ, както и резултатът от (евентуален) преговорен процес, наред с други фактори", добави говорителят на германското правителство, цитиран от БТА.

Германия засега изчаква. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол