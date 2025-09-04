Съдия от Киргизстан опита да запали в тоалетната долари, получени като подкуп.

Държавният комитет за национална сигурност (ДКНС) на Киргизстан съобщи за задържането за корупция на съдия от градския съд в Ош с инициали С. Р. Ш. и сътрудник на градската прокуратура с инициали И. С. К., като сътрудникът на прокуратурата е играл ролята на посредник, предаде националната новинарска агенция КАБАР.

Към ДКНС се е обърнал гражданин, който е подал сигнал, че С. Р. Ш и И. С. К. в сговор са искали подкуп в размер на 4000 долара за положително решение по наказателно дело, с което е бил натоварен съдията.

Сътрудникът на прокуратурата е бил задържан със своя дял от паричните средства, получени като подкуп от подалия сигнал гражданин.

По време на задържането си съдията от Градския съд в Ош С. Р. Ш. се е опитал да се скрие в апартамента си, където в тоалетната изгаря част от средствата, получени по-рано като подкуп. По случая е назначена съдебно-химическа и съдебно-технико-криминална експертиза, чиито резултати потвърждават, че намерените обгорени останки са от доларови банкноти, съобщава БТА.

Съветът на съдиите на Киргизстан издаде съгласие да привлече към наказателна отговорност на съдия С. Р. Ш.

В резултат на проведените следствени действия срещу С. Р. Ш. и на И. С. К е повдигнато обвинение по чл. 343, ал. 1 от НК (получаване на подкуп) и е избрана мярка за неотклонение под формата на задържане под стража до края на следствените дейности.