Разкриха световна хакерска мрежа, продавала клипове от частни охранителни камери

В Италия разкриха хакерска мрежа, продавала видеоклипове от частни охранителни камери от цял свят, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Порталът съдържа хиляди аудио и видеозаписи от цял свят откраднати от над 2000 частни камери за наблюдение на домове, медицински центрове и бизнеси, като например салони за красота. Той е открит от компания, базирана в Тревизо, и е докладван на италианската полиция.

Порталът, който е бил достъпен свободно в Интернет, е функционирал поне от декември миналата година. Той е предлагал на потребителите кратки откъси от записи безплатно, като същевременно е предлагал възможност за закупуване на достъп до камера за допълнително съдържание или за получаване на контрол над нея.

Някои от клиповете са били гледани над 20 000 пъти.

Цената за тази услуга е варирала от 20 до 575 щатски долара, съобщава БТА.

Анализът на записите показва, че записите идват от страни от целия свят, включително Франция, Германия, Русия, Украйна, Мексико и Аржентина.

Около 150 видеоклипа са идентифицирани като произхождащи от Италия.

Порталът е открит от „Yarix", звено за киберсигурност на италианската дигитална компания „Var Group".