ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Русия отхвърля всички инициативи за мир

Времето София 30° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21234467 www.24chasa.bg

Разкриха световна хакерска мрежа, продавала клипове от частни охранителни камери

1036
Хакерите са разкрити. Снимка: Pixabay

В Италия разкриха хакерска мрежа, продавала видеоклипове от частни охранителни камери от цял свят, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Порталът съдържа хиляди аудио и видеозаписи от цял свят откраднати от над 2000 частни камери за наблюдение на домове, медицински центрове и бизнеси, като например салони за красота. Той е открит от компания, базирана в Тревизо, и е докладван на италианската полиция.

Порталът, който е бил достъпен свободно в Интернет, е функционирал поне от декември миналата година. Той е предлагал на потребителите кратки откъси от записи безплатно, като същевременно е предлагал възможност за закупуване на достъп до камера за допълнително съдържание или за получаване на контрол над нея.

Някои от клиповете са били гледани над 20 000 пъти.

Цената за тази услуга е варирала от 20 до 575 щатски долара, съобщава БТА.

Анализът на записите показва, че записите идват от страни от целия свят, включително Франция, Германия, Русия, Украйна, Мексико и Аржентина.

Около 150 видеоклипа са идентифицирани като произхождащи от Италия.

Порталът е открит от „Yarix", звено за киберсигурност на италианската дигитална компания „Var Group".

Хакерите са разкрити. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол