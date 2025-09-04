Германия провежда големи военни учения за прехвърляне на войски в Литва

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германия провежда големи военни учения, които се фокусират върху прехвърлянето на войски и оборудване в Литва, съобщи Асошиейтед прес.

Това става в момент, когато напрежението с Русия на източната граница на НАТО продължава да се засилва.

Ученията започнаха в пристанището на германския град Рощок, където на ферибот, отпътувал за литовския град Клайпеда, бяха натоварени военни превозни средства. Фериботът бе ескортиран от корвета, миночистач и хеликоптер. Военни експерти демонстрираха прехващане на дронове във въздуха и във водата, а изтребители „Юрофайтър" прелетяха над пристанището.

Учението се провежда под ръководството на германския военноморски флот и включва различни компоненти, в които участват също армията и военновъздушните сили. В него вземат участие над 8000 военнослужещи от 14 държави. Сред тях са всички съюзници от НАТО с излаз на Балтийско море, както и САЩ, Великобритания, Франция и Канада.

Германската армия съобщава, че в учението участват 40 кораба, 20 самолета и над 1800 сухопътни превозни средства, информира БТА.

„Днес виждаме отблизо какво означава конкретно Германия да поеме международна отговорност" и да действа като „надежден център за снабдяване на НАТО", заяви генерал Карстен Бройер, германският началникът на отбраната.

„Почти всички маршрути за доставки към източния фланг минават през Германия", обясни той.

Германия предприема стъпки за укрепване на собствената си армия след години на неглижиране. На фона на продължаващите опасения от руска агресия, през май страната увеличи военното си присъствие в Литва – страна, която граничи с руския анклав Калининград, както и с верния руски съюзник Беларус.

Оглавеното от Германия учение ще продължи няколко седмици и се очаква да съвпадне по време, макар и не географски, със съвместни военни учения, които Русия и Беларус ще проведат по-късно този месец. В тези учения, наречени „Запад", се очаква да участват над 13 000 войници.

По-рано тази седмица ген. Бройер подчерта, че „иска възпиране, а не ескалация". Той предупреди, че Русия може да използва учението „Запад", за да подхрани несигурността и сама да отправи закани за ескалация.