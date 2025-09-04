ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Печатарската преса за книги и учебници на Христо Г...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21234611 www.24chasa.bg

Зеленски: Русия отхвърля всички инициативи за мир

1996
Зеленски и Макрон в Париж. Снимка Ройтерс

Русия отхвърля всички инициативи за мир, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски след срещата с европейски лидери в Елисейския дворец в Париж. 

По думите на Зеленски участниците от "Коалицията на желаещите" са постигнали разбирателство относно общата рамка на гаранциите за сигурност за Украйна. Той заяви, че една силна украинска армия е в основата на каквито и да било гаранции.

Зеленски призова европейските производствени линии за оръжия да работят с пълен капацитет и посочи, че засилването на украинската противовъздушна отбрана е било обсъдено като част от гаранциите за сигурност.

По думите на украинския президент в момента всяка отделна страна подготвя документите за своя принос към гаранциите за сигурност. Той добави, че е било постигнато разбирателство кои страни са готови да изпратят военнослужещи в Украйна и настоя, че САЩ трябва да бъдат част от гаранциите за сигурност.

Френският президент Еманюел Макрон от своя страна заяви, че 26 страни са поели ангажимент да участват в сили за гаранции в Украйна по суша, въздух или вода. По думите му американската подкрепа за гаранциите за сигурност ще бъде финализирана през идните дни.

„Проведохме телефонен разговор с президента Тръмп. Заключенията след този разговор са прости: През идните дни ще финализираме американската подкрепа и тези гаранции за сигурност. САЩ, както казах, участваха във всяка една стъпка на процеса", заяви Макрон пред репортери.

„САЩ ясно изразиха желанието си да участват в гаранциите за сигурност", добави той.

Зеленски и Макрон в Париж. Снимка Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол