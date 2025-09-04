Зеленски: Русия отхвърля всички инициативи за мир

Русия отхвърля всички инициативи за мир, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски след срещата с европейски лидери в Елисейския дворец в Париж.

По думите на Зеленски участниците от "Коалицията на желаещите" са постигнали разбирателство относно общата рамка на гаранциите за сигурност за Украйна. Той заяви, че една силна украинска армия е в основата на каквито и да било гаранции.

Зеленски призова европейските производствени линии за оръжия да работят с пълен капацитет и посочи, че засилването на украинската противовъздушна отбрана е било обсъдено като част от гаранциите за сигурност.

По думите на украинския президент в момента всяка отделна страна подготвя документите за своя принос към гаранциите за сигурност. Той добави, че е било постигнато разбирателство кои страни са готови да изпратят военнослужещи в Украйна и настоя, че САЩ трябва да бъдат част от гаранциите за сигурност.

Френският президент Еманюел Макрон от своя страна заяви, че 26 страни са поели ангажимент да участват в сили за гаранции в Украйна по суша, въздух или вода. По думите му американската подкрепа за гаранциите за сигурност ще бъде финализирана през идните дни.

„Проведохме телефонен разговор с президента Тръмп. Заключенията след този разговор са прости: През идните дни ще финализираме американската подкрепа и тези гаранции за сигурност. САЩ, както казах, участваха във всяка една стъпка на процеса", заяви Макрон пред репортери.

„САЩ ясно изразиха желанието си да участват в гаранциите за сигурност", добави той.