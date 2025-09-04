"Смачка се като кашон” - Португалия скърби след ужаса с любимия трамвай на туристите (Обзор)

Поне 16 загинаха, след като фуникулярът "Глория" дерайлира и се разби по стръмна уличка в Лисабон
Португалия осъмна в траур в четвъртък, след като ден по-рано една от най-известните атракции в страната - фуникулярът “Глория”, дерайлира и се разби по една от стръмните улици на Лисабон.
Най-малко 16 души загинаха, а други 21 са ранени, съобщи Би Би Си. Служители от спасителните екипи съобщиха,че поне 7 мъже и 8 жени - португалци и чужденци, са изгубили живота си.
Сред ранените има португалци, както и туристи от поне 9 националности. От МВнР обявиха, че
няма сигнали за жертви или ранени от България
За пострадалите се знае още, че са поне 12 жени и 7 мъже на възраст между 24 и 65 г., както и дете на 3 годинки.
Операторът на фуникуляра - компанията “Карис”, съобщи, че нейният служител Андре Маркес е сред жертвите. “Андре изпълняваше задълженията си отлично - той беше отдаден и щастлив професионалист”, коментираха оттам.
Кметът на Лисабон Карлуш Моедаш определи инцидента като “безпрецедентен” и увери, че хората ще получат отговори възможно най-скоро. Моедаш разкри, че властите са наредили на “Карис” да започне вътрешно разследване.
“Това е една от най-големите човешки трагедии в съвременната ни история”, заяви португалският премиер Луиш Монтинегру. По думите му бързата реакция на Спешна помощ е помогнала да се спасят животи и да се избегне “по-опустошителна трагедия”.
Катастрофата се случи в час пик - около 18 ч местно време в сряда. Тогава по маршрута на “Глория” е пълно с хора, които стават свидетели на ужаса. “Бях в шок, извиках “Всички ще умрем!”, разказа мъж, който се е намирал в друг фуникуляр в подножието на улицата. Той е категоричен: “Никога повече няма да се кача на фуникуляр”.
“Беше напълно извън контрол, сякаш нямаше спирачки”, разказа очевидката Тереза Аво. По думите ѝ трамваят рязко изскочил от завоя от горната страна на улицата, като хората в подножието помислили, че ще тръгне към тях. Фуникулярът обаче “се
блъсна в сградата с брутална сила
и се смачка като кашон”, описва още Аво.
Открита за първи път през 1885 г. и електрифицирана през 1915 г., “Глория” е една от трите фуникулярни линии в Лисабон. Системата ѝ се състои от два трамвая, движещи се успоредно и теглени от стоманени въжета - докато единият се спуска, тежестта му дърпа другия нагоре.
Машината е обявена за национален символ и превозва по 3 млн. души годишно. Пътуването е кратко - 260 м се взимат за 3 минути. Линията свързва площад “Рештаурадорес” с Байро Алто - квартал, известен с нощния си живот. Фуникулярът се използва ежедневно от жителите на Лисабон за придвижване по стръмните улици. Заради трагедията и останалите два фуникуляра в португалската столица спряха работа.