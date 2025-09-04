"Смачка се като кашон” - Португалия скърби след ужаса с любимия трамвай на туристите (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поне 16 загинаха, след като фуникулярът "Глория" дерайлира и се разби по стръмна уличка в Лисабон

Португалия осъмна в траур в четвъртък, след като ден по-рано една от най-известните атракции в страната - фуникулярът “Глория”, дерайлира и се разби по една от стръмните улици на Лисабон.

Най-малко 16 души загинаха, а други 21 са ранени, съобщи Би Би Си. Служители от спасителните екипи съобщиха,че поне 7 мъже и 8 жени - португалци и чужденци, са изгубили живота си.

Сред ранените има португалци, както и туристи от поне 9 националности. От МВнР обявиха, че

няма сигнали за жертви или ранени от България

За пострадалите се знае още, че са поне 12 жени и 7 мъже на възраст между 24 и 65 г., както и дете на 3 годинки.

Операторът на фуникуляра - компанията “Карис”, съобщи, че нейният служител Андре Маркес е сред жертвите. “Андре изпълняваше задълженията си отлично - той беше отдаден и щастлив професионалист”, коментираха оттам.

Кметът на Лисабон Карлуш Моедаш определи инцидента като “безпрецедентен” и увери, че хората ще получат отговори възможно най-скоро. Моедаш разкри, че властите са наредили на “Карис” да започне вътрешно разследване.

“Това е една от най-големите човешки трагедии в съвременната ни история”, заяви португалският премиер Луиш Монтинегру. По думите му бързата реакция на Спешна помощ е помогнала да се спасят животи и да се избегне “по-опустошителна трагедия”.

Катастрофата се случи в час пик - около 18 ч местно време в сряда. Тогава по маршрута на “Глория” е пълно с хора, които стават свидетели на ужаса. “Бях в шок, извиках “Всички ще умрем!”, разказа мъж, който се е намирал в друг фуникуляр в подножието на улицата. Той е категоричен: “Никога повече няма да се кача на фуникуляр”.

“Беше напълно извън контрол, сякаш нямаше спирачки”, разказа очевидката Тереза Аво. По думите ѝ трамваят рязко изскочил от завоя от горната страна на улицата, като хората в подножието помислили, че ще тръгне към тях. Фуникулярът обаче “се

блъсна в сградата с брутална сила

и се смачка като кашон”, описва още Аво.

Открита за първи път през 1885 г. и електрифицирана през 1915 г., “Глория” е една от трите фуникулярни линии в Лисабон. Системата ѝ се състои от два трамвая, движещи се успоредно и теглени от стоманени въжета - докато единият се спуска, тежестта му дърпа другия нагоре.

Машината е обявена за национален символ и превозва по 3 млн. души годишно. Пътуването е кратко - 260 м се взимат за 3 минути. Линията свързва площад “Рештаурадорес” с Байро Алто - квартал, известен с нощния си живот. Фуникулярът се използва ежедневно от жителите на Лисабон за придвижване по стръмните улици. Заради трагедията и останалите два фуникуляра в португалската столица спряха работа.