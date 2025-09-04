ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Си Цзинпин след срещата с Ким Чен Ун: Китай и Северна Корея са добри другари с обща съдба

Си Цзинпин на срещата с Ким Чен Ун. Снимка Ройтерс

Китайският президент и генерален секретар на Китайската комунистическа партия Си Цзинпин проведе днес в Пекин разговор със севернокорейския лидер и генерален секретар на Корейската работническа партия Ким Чен-Ун, предаде Синхуа.

Си заяви, че Китай и Северна Корея са добри съседи, добри приятели и добри другари, които споделят обща съдба, редом една до друга.

Ким Чен-ун пристигна в Китай, за да участва в отбелязването на 80-ата годишнина от победата над Япония във Втората световна война. Според президента Си това демонстрира твърдата решимост на КНДР да запази резултатите от нея и предоставя значителна възможност на двете страни и на управляващите им партии за развитието и в бъдеще на отношения на приятелство и сътрудничество.

„Времената може да се променят, но дружбата между Северна Корея и Китай остава същата", заяви Ким, цитиран от Ройтерс.

Агенцията съобщи, че влакът на севернокорейския лидер е забелязан по-късно да напуска Пекин, съобщава БТА.

