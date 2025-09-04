Румънският президент: Подкрепяме допълнителни санкции срещу Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Румъния подкрепя приемането на допълнителни санкции срещу Русия. Това написа румънският президент Никушор Дан, който участва чрез видеоконферентна връзка в среща на т.нар. "Коалиция на желаещите" в Париж.

"Имахме много добра и съдържателна дискусия, председателствана от Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър. Оценявам упоритата работа и напредъка по отношение на постигането на солидни гаранции за сигурността на Украйна", посочи още президентът.

Той добави, че трансатлантическото единство и координация "са нашата силна точка спрямо Русия".

Същевременно той приветства участието на представителите на САЩ в днешната среща.

Държавният глава оцени, че ангажираността на САЩ остава ключова във всички аспекти на съвместните усилия за постигане на споразумение за спиране на огъня и траен мир в Украйна.

"Необходимо е да продължим натиска върху Русия, която продължава да показва, че не желае мир. За съжаление (Русия) разбира само езика на силата и ние трябва да се отнасяме в съответствие с това. Румъния подкрепя приемането на допълнителни санкции", уточни Никушор Дан.

Той подчерта важността на Източния фланг на НАТО.

"Повишена сигурност за Украйна и продължаването на укрепването на позициите на НАТО в Източния фланг и Черно море са взаимно зависими. Продължаването на подкрепата за Република Европа и демократичния й и европейски път е също толкова важно за цялостната сигурност и стабилност на нашия регион", изтъкна още румънският президент, цитиран от БТА.