Двама въоръжени мъже от турски произход бяха арестувани преди шествие в Италия

Двама въоръжени мъже от турски произход бяха арестувани непосредствено преди шествие в италианския град Витербо.

Италианският премиер Джорджа Мелони поздрави полицията, след като двамата въоръжени мъже бяха задържани малко преди известното шествие „Макина ди Санта Роза", което ще позволи събитието да премине безопасно, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Мъжете, които са имали огнестрелни оръжия, са били задържани в хотел в града в област Лацио.

Основната версия на разследващите органи е, че мъжете са участвали в мрежа за трафик на оръжие, въпреки че хипотезата за евентуална терористична атака засега не се изключва, съобщава БТА.

Случаят може да е свързан с този на турски мафиот, който беше арестуван наскоро във Витербо.

„Поздравления за полицията и на министъра на вътрешните работи Матео Пиантедози за бързата им намеса, довела до ареста на двама въоръжени турски граждани във Витербо броени часове преди фестивала „Макина ди Санта Роза", написа Мелони в социалните мрежи.

„Това беше решителна операция, която направи възможно безопасното отбелязване на уникално събитие, признато от ЮНЕСКО за нематериално културно наследство на човечеството и представляващо вековна традиция, дълбоко преживявана от жителите на Витербо и от много италианци", допълни Мелони.