Над 7 г. затвор заплашват турския карикатурист, нарисувал пророка Мохамед в списание

До седем години и половина затвор може да получи турският карикатурист Доган Пехлеван заради нарисуваната от него и публикувана в сатиричното списание „Леман“ карикатура, за която се твърди, че изобразява пророка Мохамед, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Според турските власти карикатурата, която изданието публикува в края на юни, изобразява пророците Мойсей и Мохамед, въпреки, че в официално изявление от списание „Леман“ заявиха, че изображението е разбрано погрешно и Пехлеван се е опитал да подчертае страданието на убит при израелски атаки мюсюлманин, наречен Мохамед, без да е имал намерение да обиди исляма.

След публикуването ѝ карикатурата предизвика остро осъждане от правителствени и религиозни служители, а случката бе коментирана и от турския президент Реджеп Тайип Ердоган и вицепрезидента на страната Джевдет Йълмаз. В началото на юли турските власти задържаха Пехлеван, главния редактор на списанието Зафер Акнар, графичния дизайнер Джебраил Окчу и директора на изданието Али Явуз, а малко по-късно бяха задържани и главните редактори Мехмет Тунджай Акгюн и Аслан Йоздемир.

Днес Истанбулската главна прокуратура публикува обвинителния акт, който е изготвила по случая. От документа става ясно, че прокуратурата е поискала лишаване от свобода за период от една година и десет месеца до седем години и шест месеца за карикатуриста Доган Пехлеван и лишаване от свобода за период от една година и шест месеца и четири години и шест месеца за останалите задържани. Шестимата задържани са обвинени в „насаждане на омраза сред обществото посредством пресата“.