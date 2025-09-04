ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Испания мина в тренировъчно темпо пред 40 хил. на ...

Земетресение с магнитуд 6.2 разлюля Югоизточен Афганистан

Земетресение СНИМКА: Pixabay

Земетресение с магнитуд 6,2 разлюля днес Югоизточен Афганистан, съобщи германският Изследователски център за геофизични науки, цитиран от Ройтерс и БТА.

Огнището на труса е било на дълбочина от 10 километра.

Той стана след силното земетресение в Източен Афганистан в неделя вечерта, което по последни данни е отнело живота на повече от 2200 души и е раниха над 3600, разрушавайки цели села и оставяйки десетки хиляди хора без дом.

Трусът с магнитуд 6 също бе на дълбочина от 10 километра.

Много от оцелелите останаха без дом, а хуманитарни организации предупредиха за оскъдни ресурси. ООН предупреди за критична нужда от храна, осигуряване на подслон и медицински материали.

