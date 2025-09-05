Тръмп подписа указ за търговското споразумение с Япония за по-ниски мита

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа вчера указ за прилагане на търговското споразумение между САЩ и Япония, което предвижда по-ниски мита върху вноса на японски автомобили и други стоки, обявени през юли, съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс.

"Съгласно споразумението САЩ ще прилагат базово мито от 15% върху почти всички японски стоки, внасяни от Япония в САЩ, наред с отделна, специфична за сектора обработка за автомобили и автомобилни части, аерокосмически продукти, генерични фармацевтични продукти, както и природни ресурси, които не се срещат в естествена среда или не се произвеждат в САЩ", се казва в указа.

По-ниските мита за внос на японски автомобили в САЩ ще влязат в сила 7 дни след публикуването на указа. Част от митническото облекчение важи с обратна сила от 7 август, съобщава БТА.

Указът на Тръмп означава също така, че намаленото мито на САЩ за японските автомобили от сегашните 27,5% на 15% ще влезе в сила до края на този месец, отбелязва Ройтерс, позовавайки се на официален японски правителствен представител.