Дмитрий Песков: Засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп

Гаранциите за сигурността на Украйна не могат да бъдат осигурени от чуждестранни военни контингенти, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в публикувано тази сутрин изявление, цитирано от руската агенция РИА Новости.

"Могат ли гаранциите за сигурността на Украйна да бъдат осигурени и предоставени от чуждестранни, особено европейски и американски, военни контингенти? Определено не, не могат", заяви Песков, съобщава БТА

"Това не може да служи като гаранция за сигурността на Украйна, която би била приемлива за нашата страна", допълни говорителят на Кремъл.

По думите му засега няма подготовка за преговори между руския лидер Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп, но те могат да бъдат организирани бързо.

Тръмп каза вчера пред журналисти, че ще разговаря с руския президент Владимир Путин в близко бъдеще, припомня Ройтерс.

Американският президент също така заяви, че е разрешил много войни, но конфликтът между Русия и Украйна е най-трудният досега.