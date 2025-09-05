ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп ще разговаря с Путин в близко бъдеще

Президентът на САЩ Доналд Тръмп. Снимка Архив

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза вчера пред журналисти, че ще разговаря с руския лидер Владимир Путин в близко бъдеще, предаде Ройтерс.

Тръмп също така заяви, че е разрешил много войни, но конфликтът между Русия и Украйна е най-трудният досега, съобщи БТА.

В интервю за "Си Би Ес Нюз" вчера Тръмп каза също, че никак не го радва касапницата между Русия и Украйна, но добави, че ще продължи да се бори за постигането на мирно споразумение.

Американският президент е недоволен от факта, че не може да спре боевете в Украйна, които започнаха с руското нахлуване през февруари 2022 г. Първоначално Тръмп предвиждаше, че ще успее да прекрати войната веднага след встъпването си в длъжност през януари.

