Полски гражданин задържан в Беларус по подозрение в шпионаж

Беларуски контраразузнавачи арестуваха полски гражданин по подозрение в шпионаж заради намерени у него документи, свързани с предстоящите в средата на септември беларуско-руски военни учения "Запад 25", съобщи снощи държавната телевизия "Беларус 1", цитирана от новинарската агенция БелТА.

Според телевизията агенти от държавната служба за сигурност на Беларус, все още известна с абревиатурата си от съветската епоха като КГБ, са задържали мъжа в северния беларуски град Лепел във Витебска област, източно от столицата Минск. Задържан е и беларуски гражданин, предава БТА

БелТА съобщи, че заподозреният полски гражданин е имал у себе си копие от документ, описващ ученията "Запад 25", както и беларуски и чуждестранни пари в брой и SIM карта за мобилен телефон, регистрирана на друго лице. Агенцията отбелязва, че откритата у полския гражданин Гжегош Гавел разпечатка на 8 страници формат А4 е ксерокопие на документ по програмата "Запад 2025" с гриф "Секретно".

По-късно е изяснено, че мъжът е роден през 1998 г. и живее в Краков. Той е признал, че му е било поръчано да "събере информация за учението "Запад 2025" в град Лепел, съобщи ТАСС. Сътрудниците на контраразузнаването са задържали чуждестранния гражданин точно когато той е получавал секретен документ. Срещу него е възбудено наказателно дело по чл. 358 (за шпионаж) от Наказателния кодекс на Беларус. Води се разследване.

Сред личните му вещи са открити долари, евро, белгийски рубли, български левове и полски злоти, посочва ТАСС. Освен това му е била конфискувана и SIM картата, закупена от руския онлайн магазин МТС, която той не е купил лично, а му е била предадена. Картата е била регистрирана на друго лице.

Беларуските власти са открили, че Гавел чрез социалните мрежи е установил контакт с гражданин на Беларус и му предложил сътрудничество в интерес на полските спецслужби, представляващо конспиративна среща и предоставяне на засекретена информация, сведения за командния състав, а също и за сътрудниците на военното контраразузнаване.

Получените данни мъжът е предавал на полските сили. По конкретно, секретните сведения за военни обекти в Беларус Гавел е събирал за такива специални служби като Агенцията за вътрешна сигурност на Полша. За предаване на нужните му сведения полякът е обещал на беларуския гражданин да му дава ежемесечно пари в брой.