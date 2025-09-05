Спешните медици в Хърватия на голям протест, искат оставката на шефа си и право на ранно пенсиониране

Организации на служителите в Спешна помощ в Хърватия обявиха голям протест в началото на октомври в Загреб с искане за въвеждане на ранно пенсиониране за служителите в спешните служби, приемане на закон за спешната медицинска служба и уволнение на директора на Хърватския институт за спешна медицина Мая Гърба Буевич, съобщи хърватското издание "Индекс".

Служителите от спешна помощ са представлявани от сдружение "Спешна на живо 194" и синдиката "Спешна медицина", но в протеста ще участват общо седем синдиката. В институтите за спешна медицинска помощ в Хърватия работят общо около 4500 души, съобщава БТА.

"Това ще бъде протест, а не стачка. Имаме голяма подкрепа от обществеността", подчерта председателят на сдружението Томислав Петрушич и допълни, че най-вероятно протестът ще бъде организиран на 1 октомври.

Той посочи, че е била създадена работна група за изготвяне на закон за спешната медицинска служба при мандата на предишния министър на здравеопазването Вили Берош, който бе арестуван през ноември миналата година при разследване на корупция. Развитие по предложението за закона няма след встъпване в длъжност на новата министърка на здравеопазването Ирена Хръстич.

Протестиращите искат и смяната на директора на Хърватския институт за спешна медицина Мая Гърба Буевич, заради нейни изказвания, че служителите в спешна помощ не искат ранно пенсиониране, както при служителите в противопожарните и полицейските служби.