ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Уикеда" свирят на жп гарата в Мездра на 6 септемв...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21236969 www.24chasa.bg

Бундестагът одобри федералния бюджет на Германия за 2025 г.

768
Германският Бундестаг Снимка: Архив

Федералният бюджет на Германия за 2025 г. бе одобрен снощи от Бюджетната комисия на Бундестага, предаде ДПА.

Комисията одобри основен бюджет с разходи от около 502,5 млрд. евро и почти 82 млрд. евро нови дългове, съобщава БТА.

Допълнителните заеми от специални фондове за Бундесвера (германската армия) и инфраструктурата означават, че общият размер на новите заеми може да надхвърли 140 млрд. евро.

Очаква се пълният състав на Бундестага, долната камара на парламента на Германия, да гласува бюджета за 2025 г. по време на сесията си от 16 до 19 септември.

Заради предсрочните избори през февруари и формирането на ново правителство от началото на годината германските министерства работят само с временен бюджет, което значително ограничава финансовата им гъвкавост.

Германският Бундестаг Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол