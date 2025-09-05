ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Уикеда" свирят на жп гарата в Мездра на 6 септемв...

Турската брегова охрана залови повече от 100 мигранти край Измир

Лодка с мигранти. СНИМКА: АРХИВ

Турската брегова охрана е заловила общо 107 мигранти тази нощ във водите на Средиземно море край град Чешме, окръг Измир, предаде ТРТ Хабер. 

Късно снощи екипи на бреговата охрана са спрели две гумени лодки, в които са пътували общо 73 мигранти, сред които две деца, а малко по-късно на същото място е засечена и трета лодка с още 34 мигранти, съобщава БТА.

От бреговата охрана допълват, че в ранните часове на днешния ден във водите край град Сеферихисар (южно от Измир) са спасени други 30 мигранти, които са останали в открито море, след като двигателят на лодката им се развалил. 

Всички заловени през изминалата нощ са предадени на миграционните власти в окръга. 

