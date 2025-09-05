ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

15 загинали и 16 ранени при падане на автобус в пропаст в Шри Ланка

Автобус катастрофира в Шри Ланка и през май. Снимка: Екс/ @Evelyn52097

Автобус с около 30 туристи падна в пропаст в Шри Ланка. В инцидента са загинали 14 пътници и водачът на превозното средство, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на полицията в Шри Ланка.

Поради все още неясна причина автобусът, който се е движел вчера вечерта в планинския район Ела, на 130 километра източно от столицата на Шри Ланка Коломбо, първо се е ударил в друго превозно средство, а после е паднал пропастта покрай пътя, поясни местната полиция.

Сред жертвите няма чуждестранни граждани. Ранените в катастрофата са 16, но сред тях също няма чужденци, съобщи БТА.

 

 

