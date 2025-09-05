Два силни вторични труса в Афганистан след земетресението, което отне живота на 2200 души

Два силни вторични труса разтърсиха източната част на Афганистан в рамките на 12 часа, предаде Ройтерс, позовавайки се на Германския изследователски център по геонауки. Агенцията отбелязва, че трусовете са предизвикали опасения за още жертви и разрушения в регион, в който около 2200 души загинаха вследствие на силното земетресение в неделя вечер и последвалите трусове през следващите четири дни.

Администрацията на талибаните оцени броя на загиналите от силното земетресение от неделя на 2205 души, а на ранените - на 3640 души, предава БТА.

Очевидец, цитиран от Ройтерс, съобщи, че по-рано днес в провинция Нангархар са били регистрирани продължителни вторични трусове и все още се събират информации за нанесените щети. Според Германския изследователски център по геонауки, земетресението, което е било регистрирано по-рано днес, е било с магнитуд 5,4 и е засегнало югоизточната част на Афганистан. Според центъра земният трус е бил на дълбочина 10 километра. Засега не се съобщава за жертви или щети. Часове по-рано друго земетресение разтърси района.

Силното земетресение в неделя беше с магнитуд 6 и стана няколко минути преди полунощ. То беше един от най-смъртоносните трусове в Афганистан, като причини големи щети и разрушения в провинциите Кунар и Нангархар. Трусът беше на дълбочина 10 км. Във вторник второ земетресение с магнитуд 5,5 предизвика паника и прекъсна спасителните дейности, тъй като предизвика свлачища.

Тъй като повечето къщи в Афганистан са построени от такива материали, заради които биха могли да рухнат бързо, някои семейства предпочетоха да останат на открито, вместо да се върнат в домовете си, като предпазна мярка срещу вторични трусове, отбелязва Ройтерс.

Говорителят на министерството на здравеопазването в провинция Нангархар Накибула Рахими заяви, че епицентърът на вчерашното земетресение в района на Шива, близо до границата с Пакистан, и че има първоначални данни за нанесени щети.

Оцелелите след трусовете в този предразположен към земетресения регион са останали без основни неща, а ООН и други агенции предупреждават за критична нужда от храна, медицински материали и подслон.

Основната причина за големия брой земетресения е фактът, че Афганистан се намира на ръба на Евразийската тектонична плоча, която на места се сблъсква с Индийската плоча. Арабската плоча също оказва влияние в южната част на страната. В резултат на всичко това Афганистан един от най-активните сеизмични региони на Земята, обяснява Ройтерс.

Най-предразположени към трусове са районите по протежение на източните граници с Узбекистан, Таджикистан, както и с Пакистан, с който впрочем граничат провинциите Кунар и Нангархар.