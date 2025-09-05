Съдът освободи кмета на истанбулската община Бейкоз

Съдът в Турция обяви временно решение, с което освобождава задържания през февруари и по-късно отстранен от длъжност кмет на истанбулската община Бейкоз Алаатин Кьоселер и други 12 заподозрени в „манипулиране на търгове“ и „създаване, членство и подпомагане на организирана престъпна група“, предаде Анадолската агенция.

Кьоселер, който е от основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП), бе задържан на 27 февруари т.г. от екипи на Отдела за борба с финансовите престъпления на истанбулската полиция. В началото на март Кьоселер бе отстранен от длъжност, а в рамките на разследването бяха задържани още 12 души, припомня БТА.

Във временното решение на съда се посочва, че освобождаването на задържаните е свързано с времето, което те са прекарали в ареста. Делото, по което са обвинени общо 25 души, се отлага, тъй като съдът е изслушал обвиняемите и е изискал допълнителни документи и справки за проведените търгове от общината в Бейкоз, чието предоставяне изчаква, се посочва още в документа.

Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу също бе задържан по обвинения в корупция по-малко от месец след задържането на Кьоселер, а няколко дни по-късно общинският съвет в Истанбул го отстрани временно от поста. В рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община бяха задържани и редица общински служители. Арестите предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.