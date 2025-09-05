Хърватия и Босна и Херцеговина спряха доставки на праскови от Албания заради опасни вещества

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хърватските и босненските власти са спрели доставки на праскови от Албания заради установени опасни химически вещества, съобщава „Албейниън дейли нюз“.

В албански праскови в Хърватия е било установено повишено съдържание на никел. Подаден е сигнал в системата за безопасност на храните на Европейската комисия с информация, че консумирането на плодовете представлява потенциална опасност за потребителите, съобщава БТА.

След Хърватия и Босна и Херцеговина спря пратка праскови от Албания заради установени високи равнища на пестициди.

По-конкретно в Босна е било установено завишено съдържание на хлорпирифос – препарат, който може да причини увреждания на човешкото здраве.

Босненските експерти предупредиха да не се консумират праскови от пратката, защото те вече са се озовали на пазара.