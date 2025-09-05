Путин не се е чувал с Тръмп за коалицията на желаещите

Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че засега не е говорил по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп след като той участва по видеоконферентна връзка вчера среща на върха на „Коалицията на желаещите" страни.

"Засега не е имало телефонен разговор между мен и Тръмп относно резултатите от тези консултации в Европа", каза Путин. Той обаче добави, че няма никакви проблеми в комуникацията между двамата и поясни, че е било сложно да се организира разговор с Тръмп, предвид това, че той лично току-що се връщал от посещение в Китай. Путин визира визитата, по време на която той участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество и беше сред гостите на военен парад по повод 80-ата годишнина от края на Втората световна война.

Путин каза, че ако войски на НАТО се появят в Украйна, те ще станат законна цел за руската армия.

Москва е най-доброто място за възможна среща с президента на Украйна Володимир Зеленски, продължава да настоява стопанинът на Кремъл, предадоха Ройтерс и ТАСС.

„Следващия път, ако наистина някой иска да се срещне с нас, ние сме готови. Най-доброто място за това е столицата на Руската федерация, градът-герой Москва“, заяви президентът на пленарното заседание на Източния икономически форум, провеждащ се във Владивосток, съобщи БТА,

Руският президент припомни, че Киев до неотдавна е изключвал възможностите за директен контакт с Русия, а сега моли и предлага такъв.

Руският лидер добави, че Русия е готова да гарантира на 100 процента сигурността на Зеленски и на представители на Киев, ако те решат да дойдат в Москва за разговори, посветени на темата за Украйна.

"Украинската страна иска тази среща и предлага тази среща. Аз казах: "Готово, моля, заповядайте, идвайте. Ние напълно съвършено ще осигурим условия за работа и за сигурност. Гарантираме на 100 процента“, подчерта Путин в пространно изказване пред делегатите на форума във Владивосток.

Руският лидер дефинира като прекомерни изисквания исканията на Киев за среща между него и Зеленски в Киев.

Путин засегна темата за гаранциите за сигурността за Украйна след влизането в сила на споразумение за мир в тази страна. Той подчерта, че тези гаранции трябва да бъдат разработени и за Русия, и за Украйна и подчерта, че Москва ще ги уважава.