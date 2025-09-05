ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА 1948 взе национал на Беларус

Времето София 22° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/21237434 www.24chasa.bg

Украйна атакувала руска рафинерия в Рязан и склад за петрол в Луганск

1092
Силите за противовъздушна отбрана и за радиоелектронна борба са свалили осем дрона в областта, но няма жертви. СНИМКА: Пиксабей

Командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди днес написа в приложението „Телеграм“, че Украйна е атакувала руската рафинерия в Рязан, както и склад за петрол в окупираната Луганска област, предаде Ройтерс.

Отломки са паднали на територията на промишлено предприятие след атака с дронове, заяви губернаторът на Рязанска област Павел Малков. По думите му силите за противовъздушна отбрана и за радиоелектронна борба са свалили осем дрона в областта, но няма жертви, съобщи БТА.

Украинска атака с дронове срещу рафинерията в Рязан в началото на август принуди предприятието да спре работата на половината си капацитет, казаха тогава източници от нефтопреработвателната промишленост.

По изчисления на Ройтерс украински атаки с дронове напоследък са принудили редица предприятия да спрат работа, като те представляват най-малко 17% от капацитета за преработка на петрол в Русия.

Силите за противовъздушна отбрана и за радиоелектронна борба са свалили осем дрона в областта, но няма жертви. СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание