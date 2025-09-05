Бившият премиер на Тайланд напусна страната с частен самолет, докато свалят партията му от власт

Бившият тайландски премиер и бизнесмен Таксин Шинаватра напусна страната с частен самолет, само няколко часа преди насроченото за днес гласуване в парламента за избиране на нов министър-председател, на което се очаква неговата партия да бъде отстранена от властта, предаде Франс прес.

В изявление в "Екс" Таксин съобщи, че е напуснал Тайланд за медицински преглед в Сингапур. След това той се отклонил към Дубай поради затварянето на летище, съобщава БТА.

Тайланд се опитва да сформира ново правителство след отстраняването на премиерката Паетонгтарн Шинаватра, дъщеря на Таксин, която беше освободена от поста си миналата седмица заради начина, по който се справи с неотдавнашната криза с Камбоджа.

След като получи подкрепата на опозицията в парламента, се очаква за следващ министър-председател да бъде избран Анутин Чарнвиракул, бивш съюзник на клана Шинаватра. "Нормално е да се чувстваш развълнуван", заяви той пред медиите при пристигането си в парламента преди гласуването, което ще протече по-късно днес.

58-годишният политик е известен с това, че през 2022 г. насърчи декриминализацията на канабиса, като същевременно запази консервативната си линия. В сряда той получи ключовата подкрепа на Народната партия, основната опозиционна партия с мнозинство в парламента.

В продължение на десетилетия династията Шинаватра споделяла властта с консервативния елит в Тайланд, но последните правни неуспехи доведоха до спад в нейното влияние. Партията "За тайландците" на влиятелното семейство Шинаватра е на власт от изборите през 2023 г. Наследницата на династията Шинаватра - Паетонгтарн, беше отстранена от длъжност от съда тази седмица, като мястото ѝ беше заето от временен премиер.

Телекомуникационният магнат Таксин Шинаватра беше свален от власт при преврат през 2006 г. и прекара 15 години в чужбина, преди да се върне в Тайланд през август 2023 г. Веднага беше осъден на осем години затвор за корупция и злоупотреба с власт, но беше преместен в болница по здравословни причини и впоследствие беше помилван от краля. Очаква се на 9 септември Върховният съд да реши дали предсрочното му освобождаване от затвора е било законно.

"Планирам да се върна в Тайланд най-късно на 8-ми, за да се явя лично в съда", увери Таксин в "Екс". Той добави, че е отишъл в Дубай, за да "посети приятели" и лекари, специализирани в пулмология и ортопедия.