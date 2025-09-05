Летището в Шарльороа улеснява проверките за течности, пътниците може да носят до 2 литра

Белгийското летище в Шарльороа скоро ще улесни проверките на пътниците, които пренасят в ръчния си багаж течности и електронни устройства, съобщиха местни медии. Очаква се до 2-3 години на аерогарата да бъдат поставени скенери, с които проверките ще се извършват, без устройствата и съдовете с течности да бъдат вадени от багажа, съобщава БТА.

Предвижда се пътниците да могат да пренасят в ръчния си багаж до два литра течности - два пъти повече, отколкото по действащите сега правила. Отчита се, че подобни скенери трябва да бъдат въведени на всички европейски летища до 2030 г., като единственото неудобство е в размера на устройствата - те са значително по-обемисти от машините, използвани днес.

Летището в Брюксел все още не е взело решение кога ще въведе подобна промяна. Преминаването към облекчените проверки се очаква да спестява време и главоболия за пътуващите, без това да засяга сигурността на полетите.

От летището в Шарлороа се изпълняват редовни полети до София и Варна, а от Брюксел има няколко полета седмично до българската столица. Мерките срещу преноса на течности бяха въведени в ЕС през 2006 г. след осуетен опит за атентат във Великобритания срещу полети за САЩ, отбелязват медиите.