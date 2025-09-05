Дан Йоргенсен: ЕС не трябва да се връща към руската енергия

В случай на мирно споразумение между Русия и Украйна, Европейският съюз не трябва да се връща към руската енергия, заяви еврокомисарят по енергетиката на Дан Йоргенсен при пристигането си на неформална среща с министрите на енергетиката на ЕС в Копенхаген, предаде Ройтерс.

"Дори когато има мир, моето мнение е, че все пак не трябва да внасяме (енергия от Русия). Това е нещо, което ще остане в сила", каза той и добави, че САЩ подкрепят спирането на вноса на руска енергия в ЕС, предава БТА.

Йоргенсен каза също, че следващата седмица предстои да се срещне с министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт в Брюксел. Очаква се тема на разговорите да бъде търговското споразумение между ЕС и САЩ, обявено след среща между американския президент Доналд Тръмп и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в края на юли в Шотландия.

Еврокомисарят по енергетика допълни, че ядрената енергия ще има много важна роля в споразумението с Вашингтон, съгласно което Брюксел пое ангажимент за закупуване на американска енергия на стойност 750 млрд. долара.

По време на срещата на "Коалицията на желаещите" в Париж вчера Тръмп е разкритикувал европейските лидери за закупуването на руски петрол, заявявайки че това помага за финансирането на войната срещу Украйна, заяви говорител на Белия дом.