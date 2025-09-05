ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски призова за ускоряване на темпото, с което се работи по гаранциите за сигурността на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски призова днес за ускоряване на темпото, с което се работи по гаранциите за сигурността на Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Важно е да бъдем възможно най-продуктивни заедно с Америка. Важно е да укрепим нашата противовъздушна отбрана", написа Зеленски в платформата "Телеграм" след "разговор по същество" с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Вчера украинският президент и европейските лидери се срещнаха в Париж, където обсъдиха гаранциите за сигурност за опустошената от войната Украйна - в момент, когато съюзниците ѝ се опитват да гарантират дълготрайна военна подкрепа и продължаващ американски ангажимент след края на конфликта, отбелязва Асошиейтед прес.

Френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър, които са начело на "Коалицията на желаещите", настояват, че каквато и да било европейска сила за гарантиране на сигурността на Украйна трябва да има подкрепа от страна на САЩ.

