Китай: Противопоставяме се твърдо на всякакъв натиск от страна на САЩ или Европа

Китай заяви днес, че "се противопоставя твърдо" на всякаква принуда, след призива на американския президент Доналд Тръмп към Европа да окаже икономически натиск на Пекин във връзка с войната в Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Вчера Тръмп поиска от европейските лидери да "окажат икономически натиск върху Китай заради подкрепата му за руските военни действия", по думите на високопоставен представител на Белия дом.

"Китай не е причината за тази криза, нито е страна в нея", отговори на редовна пресконференция днес Го Цзякун, говорител на китайското министерство на външните работи. "Ние се противопоставяме категорично на тази тенденция да се споменава Китай за всичко и се противопоставяме категорично на така наречения икономически натиск", подчерта той.

Говорителят също така избегна въпрос за обявеното от Белия дом решение американското министерство на отбраната да се нарича вече министерство на войната.

"Това е вътрешен въпрос на САЩ. Няма да коментирам", каза той.

Китай никога не е осъждал Москва за нахлуването ѝ на украинска територия, а се представя като неутрална страна и потенциален посредник в конфликта. Пекин редовно е обвиняван от Запада, че помага на Русия да заобикаля западните санкции, по-конкретно като ѝ позволява да се сдобива с технологичните компоненти, необходими за производството на оръжия, отбелязва АФП.