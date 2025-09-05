Албания и Косово отбелязват годишнина от канонизирането на Майка Тереза и Деня на хуманизма

На днешната дата (5 септември) в Албания се отбелязва годишнината от канонизирането на албанската хуманистка Майка Тереза за светица от католическата църква, а в Косово отбелязват Деня на хуманизма, съобщават АТА и Косовското радио и телевизия, цитирани от БТА.

Албанската мисионерка Аниеза Гондже Бояджиу, по-известна като Майка Тереза, посвещава живота си на подпомагането на бедните и оказва силно влияние върху милиони вярващи по целия свят, припомня АТА. Родена на 26 август 1910 г. в Скопие, Майка Тереза ​​започва мисията си в индийския град Калкута през 1929 г., а през 1950 г. основа ордена на Мисионерките на любовта, който днес има над шест хиляди монахини в 130 страни по света.

През 1979 г. албанската монахиня получава Нобелова награда за мир, като дарява сумата от отличието си на бедните. Майка Тереза ​​умира на 5 септември 1997 г. на 87-годишна възраст, като на същата дата през 2016 г. тя е обявена за светица от папа Франциск.

Според Закона за официалните празници в Албания днес е ден за почит към паметта на Майка Тереза и годишнината от нейното канонизиране, докато в Косово днешният ден е обявен за Ден на хуманизма, отново в памет на албанската светица, чието име носи и катедралният храм в косовската столица Прищина, информира Косовското радио и телевизия.

По-рано днес албанският премиер Еди Рама сподели снимка на Майка Тереза в социалните мрежи, чрез която честити празника.

„С тази снимка на Майка Тереза, святата жена с малко тяло и душа, голяма колкото самия свят, ви желая благоденствие и добро здраве", написа Рама в публикацията си.

Празникът честитиха и от посолството на САЩ в Тирана, като предадоха поздравителен адрес от американския президент Доналд Тръмп, в който той отбелязва: „Майка Тереза ​​даваше храна на гладните, подслон на бездомните и образование на нуждаещите се.

Тя олицетворяваше най-доброто във всеки от нас", отбелязва АТА.