Говорител на ЕК за посещението на Вучич в Китай: Сърбия трябва да демонстрира ангажираност към европейските ценности

Отношенията с режима на Путин и Русия не могат да бъдат обичайни и Европейският съюз е заявил това кристално ясно на Сърбия, заяви говорител на Европейската комисия (ЕК) пред European Western Balkans (EWB) – регионален уеб портал, специализиран в процеса на европейска интеграция на страните от Западните Балкани, базиран в Белград.

Говорителят на ЕК каза това в отговор на въпрос за срещата на сръбския президент Александър Вучич с руския президент Владимир Путин и участието му на военния парад в Пекин, предаде регионалната телевизия Ен1, цитирана от БТА.

„Сърбия трябва да ни увери в стратегическата си ориентация към ЕС и да демонстрира надежден ангажимент към европейските ценности", се посочва в писмения отговор на говорителя до EWB, цитиран от телевизията.

В него се припомня, че Сърбия е кандидатка за членство в ЕС и че решението на Сърбия предполага, че страната се придържа към ЕС, включително по отношение на външната политика.

Говорителят на Европейската комисия добави, че Китай продължава да бъде ключов фактор за руската агресия срещу Украйна, без който Русия не би могла да продължи да води тази война в същата степен.

Сръбският президент Александър Вучич заяви на среща с руския президент Владимир Путин, че сътрудничеството на най-високо равнище с Москва във всички области е много важно за Белград, припомнят от EWB. В началото на срещата с Путин Вучич отбеляза, че Сърбия не е налагала никакви санкции на Руската федерация и ще продължи да поддържа неутралитета си в бъдеще.

„Искам да ви информирам, че от началото на украинската криза Сърбия е в трудна ситуация и е под голям натиск. Въпреки това успяхме да запазим принципната си позиция и да защитим независимостта на Сърбия", цитира EWB думите на Вучич.

Вучич беше в Пекин тази седмица, за да присъства на отбелязването на 80-годишнината от края на Втората световна война, припомня Ен1. На военния парад, организиран по случая, сред гостите на китайския президент Си Цзинпин бяха и севернокорейският лидер Ким Чен Ун и повече от 24 други държавни и правителствени ръководители.