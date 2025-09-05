ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Само 40% от пенсионираните през миналата година ге...

КМГ: Китай винаги ще бъде движещата сила за мир, стабилност и напредък в световен мащаб

СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Чуждестранните медии обърнаха голямо внимание на честването на 80-годишнината от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия, което се проведе на 3 септември в Пекин. Сред тях думата „мир" е най-често използвана в международното обществено мнение при оценката на това запомнящо се събитие, пише КМГ.

Външният свят обърна внимание на факта, че председателят на КНР Си Дзинпин многократно спомена думата „мир" в речта си. Тези решителни думи предадоха на света непоколебимата решимост на китайския народ да цени, пази и поддържа мира.

В момента Китай насърчава модернизацията в китайски стил. Това е модернизация по пътя на мирното развитие. Независимо колко далеч ще стигне, Китай никога няма да търси хегемония, няма да преследва експанзия и няма да налага на други народи трагичните преживявания, които сам е претърпял. Това е тържествено обещание, дадено от Китай. Заедно с всички народи по света, празнувайки голямата победа, китайският народ и народите по света трябва да се учат от историята, да защитават съвместно постиженията на победата във Втората световна война и да насърчават изграждането на общност на споделена съдба, така че светът да може да постигне траен мир и стабилност.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

