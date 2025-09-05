КМГ: Китай е издал над 4000 национални стандарта за ключови индустрии

На пресконференцията на Държавната администрация за регулиране на пазара бе съобщено, че по време на изпълнението на 14-ия петгодишен план в Китай са били пуснати повече от 4000 национални стандарта в сектори като интегрални схеми, нови материали, превозни средства с нова енергия, роботи и аерокосмическо оборудване, които играят важна роля в изграждането на съвременна индустриална система и стабилността на веригата на доставка на приоритетни отрасли.

491 национални стандарта са издадени в сектора на интелигентно производство. Те предоставят справка за дигиталната и интелигентна трансформация на производствените предприятия. Създадени са и 95 национални стандарта в сектора на електрическите автомобили, а в сектора на фотоволтаичната електроенергия бяха пуснати 221 национални стандарта, което изигра позитивна роля в предотвратяването на порочната конкуренция и насърчаването на висококачественото развитие, пише КМГ.