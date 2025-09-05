КМГ: Китай насърчава висококачествено развитие на спортните индустрии

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай издаде набор от насоки за разгръщане на потребителския потенциал на спортната икономика като част от по-широките усилия за стимулиране на висококачественото развитие на свързаните индустрии.

До 2030 г. страната планира да култивира партида от спортни компании и събития с глобално влияние, задвижвайки местната спортна индустрия до мащаб над 7 трилиона юана (около 985,2 милиарда щатски долара), според насоките, които бяха издадени от Генералния офис на Държавния съвет.

Насоките очертават 20 мерки в шест области, свързани с разширяване на предлагането на спортни продукти и събития, насърчаване на спортното потребление, подкрепа за спортните предприятия и отглеждане на нови двигатели на растежа в съответните отрасли.

Конкретните мерки включват развитие на спортната индустрия на открито, стимулиране на икономиката на снега и леда, модернизиране на спортното оборудване, разширяване на потребителските сценарии и засилване на сътрудничеството в целия сектор, пише КМГ.

Насоките също така призовават за усилия за подобряване на цифровизацията на спортните индустрии и за увеличаване на подкрепата за таланти, финансиране и услуги в тези индустрии.