КМГ: Китай насърчава висококачествено развитие на спортните индустрии

Китай издаде набор от насоки за разгръщане на потребителския потенциал на спортната икономика като част от по-широките усилия за стимулиране на висококачественото развитие на свързаните индустрии.
До 2030 г. страната планира да култивира партида от спортни компании и събития с глобално влияние, задвижвайки местната спортна индустрия до мащаб над 7 трилиона юана (около 985,2 милиарда щатски долара), според насоките, които бяха издадени от Генералния офис на Държавния съвет.
Насоките очертават 20 мерки в шест области, свързани с разширяване на предлагането на спортни продукти и събития, насърчаване на спортното потребление, подкрепа за спортните предприятия и отглеждане на нови двигатели на растежа в съответните отрасли.
Конкретните мерки включват развитие на спортната индустрия на открито, стимулиране на икономиката на снега и леда, модернизиране на спортното оборудване, разширяване на потребителските сценарии и засилване на сътрудничеството в целия сектор, пише КМГ.
Насоките също така призовават за усилия за подобряване на цифровизацията на спортните индустрии и за увеличаване на подкрепата за таланти, финансиране и услуги в тези индустрии.