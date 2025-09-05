Кремъл: Възможно е скоро Путин и Тръмп да се срещнат отново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възможно е руският президент Владимир Путин и американският президент Доналд Тръмп да се срещнат отново в близко бъдеще, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в публикувано днес интервю, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Не се съмнявам, че ако президентите счетат, че е необходимо, тяхната среща може да бъде организирана много бързо. Точно както бе бързо организирана срещата в Аляска", каза Песков пред изданието „Аргументи и факти".

Постоянно се осъществяват работни контакти, посочи още той.

Тръмп заяви вчера, че ще разговаря с Путин в близко бъдеще.