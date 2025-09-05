ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Любомир Дацов: Ако кабинетът не махне заплатите по...

Времето София 29° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21238806 www.24chasa.bg

КМГ: Конференция в Анхуей разкрива бъдещите тенденции в икономиката на дълбокия космос

904
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Бъдещото развитие на икономиката на дълбокия космос се очаква да се съсредоточи върху сектори като енергетика, интернет, туризъм и културно творчество, като мащабът на световния пазар ще достигне трилиони щатски долари до 2040 г., стана ясно по време на космическа конференция, проведена в провинция Анхуей.

Подробностите бяха споделени от Шъ Пинян, главен инженер на Китайската лаборатория за изследване на дълбокия космос, в доклад по време на Третата международна конференция за изследване на дълбокия космос.

Докладът подчертава десет основни сектора като бъдещи тенденции в икономиката на дълбокия космос и разширяването на космическата икономика, характеризиращо се с развитието и използването на извънземни ресурси. Тези сектори включват експлоатация на ресурсите, интернет, енергетика, биология, транспорт, интелигентни технологии, строителство, туризъм, сигурност и културно творчество, пише КМГ. 

Икономиката на дълбокия космос е на път да се превърне в основен двигател за култивиране на нови качествени производствени сили и стимулиране на модернизацията на космическата индустрия.

Третата международна конференция за изследване на дълбокия космос, озаглавена "Близки астероиди до Земята", се фокусира върху откриването на астероиди, планетарна защита и използване на ресурси.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3