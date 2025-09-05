КМГ: В Чунцин бе открито Световното изложение за интелектуални индустрии

На 5 септември в град Чунцин бе открито Световното изложение за интелектуални индустрии 2025. Изложението се фокусира върху теми за изкуствения интелект и интелигентните електрически превозни средства. По време на изложението ще се проведат над 10 тематични семинари, на които ще се представят повече от 100 нови стандарти, продукти и технологии. Вътрешната изложбена площ е 130 000 кв. метра, а външната 40 000 кв. метра. Повече от 600 водещи чуждестранни компании участват в изложението, показвайки над 3000 нови продукта, технологии и постижения във всички аспекти, пише КМГ.