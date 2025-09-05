Ученик наръга учителка в германския град Есен, простреляха го

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Учителка в техникум в германския град Есен е била нападната от ученик в техникум в северната част на града, пише "Билд".

Жената е наръгана в корема. Според властите животът й не е в опасност.

След нападението ученикът е избягал, а полицията е започнала издирването му. Според "Билд" нападателят е прострелян малко по-късно.

По непотвърдена информация ученикът е родом от Косово и е на 18 години. Не е ясно дали е присъствал в часа или е нахлул в класната стая. Той е избягал веднага, след като е наръгал жената.

Малко след това полицията получила сигнал за съмнително лице в парк, намиращ се на 3 километра от училището. Когато полицаите се приближили, той се затичал към тях с ножа и тогава го застреляли. Към момента е задържан.

Учениците са изведени от сградата. Няма данни за други пострадали, но някои деца са в шок.