ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Строителни контейнери на ключови места в Русе до к...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21238870 www.24chasa.bg

Ученик наръга учителка в германския град Есен, простреляха го

1744
Немска полиция Снимка: Пиксабей

Учителка в техникум в германския град Есен е била нападната от ученик в техникум в северната част на града, пише "Билд". 

Жената е наръгана в корема. Според властите животът й не е в опасност. 

След нападението ученикът е избягал, а полицията е започнала издирването му. Според "Билд" нападателят е прострелян малко по-късно. 

По непотвърдена информация ученикът е родом от Косово и е на 18 години. Не е ясно дали е присъствал в часа или е нахлул в класната стая. Той е избягал веднага, след като е наръгал жената. 

Малко след това полицията получила сигнал за съмнително лице в парк, намиращ се на 3 километра от училището. Когато полицаите се приближили, той се затичал към тях с ножа и тогава го застреляли. Към момента е задържан. 

Учениците са изведени от сградата. Няма данни за други пострадали, но някои деца са в шок. 

 

Немска полиция Снимка: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание