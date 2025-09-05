ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Строителни контейнери на ключови места в Русе до к...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21238874 www.24chasa.bg

Турската полиция конфискува стотици хиляди наркотични таблетки и суровини в Бурса

864

Турската полиция е открила около 300 000  наркотични таблетки и 48 кг суровини за производство на синтетични наркотици при операции в град Бурса, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая в социалните медии, предава БТА.

При акциите са били задържани трима души, на които е повдигнато обвинение за участие в незаконен трафик на наркотици. Съдът е постановил ареста на двама от задържаните, а третият е оставен под съдебен контрол.

Операциите срещу наркотрафика са проведени от екипи на отдела за борба срещу наркотрафика и организираната престъпност към Дирекцията по сигурността в координация с валийството на Бурса и републиканската прокуратура в града.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание