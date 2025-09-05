Турската полиция конфискува стотици хиляди наркотични таблетки и суровини в Бурса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турската полиция е открила около 300 000 наркотични таблетки и 48 кг суровини за производство на синтетични наркотици при операции в град Бурса, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая в социалните медии, предава БТА.

При акциите са били задържани трима души, на които е повдигнато обвинение за участие в незаконен трафик на наркотици. Съдът е постановил ареста на двама от задържаните, а третият е оставен под съдебен контрол.

Операциите срещу наркотрафика са проведени от екипи на отдела за борба срещу наркотрафика и организираната престъпност към Дирекцията по сигурността в координация с валийството на Бурса и републиканската прокуратура в града.