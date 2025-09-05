Българин е арестуван Гърция за превоз на крадени строителни машини

Служители на Пристанищната администрация на Игуменица, Гърция, арестуваха 44-годишен български гражданин за нарушение на Наказателния кодекс за „Фалшифициране" и „Получаване и разпореждане с облаги от престъпна дейност", съобщи Гръцката брегова охрана.

Проверката е извършена във вечерните часове в сряда на пристанище Игуменица служители на Службата за сигурност и Службата на пътната полиция на Централното пристанищно управление на Игуменица. В камиона на 44-годишния мъж при пристигането на пътнически кораб от пристанището Бриндизи, Италия, в камиона с ремарке, който е управлявал, е открито следното работно оборудване:

- Машина по проекта с фалшив сериен номер, без регистрационен номер, с приблизителна стойност около 80 000 евро,

-проектно превозно средство, без регистрационен номер, с прогнозна стойност най-малко 50 000 евро.

- строително превозно средство с фалшив VIN (идентификационен номер на превозното средство), без регистрационен номер, с приблизителна стойност от приблизително 40 500 евро и

-ремарке, без регистрационен номер.

За строителната техника лицето е притежавало и е представило товарни документи (CMR) и три CE сертификата за съответствие, по един за всяка строителна техника, които при проверка са установени като фалшифицирани, докато ремаркето е било без придружаващи документи и не е било декларирано по изискуемия начин. Освен това, за строителната техника, която е с фалшифициран сериен номер, е установено, че е регистрирана от италианските власти в базата данни SIS RECAST, както и в базата данни на INTERPOL, с причина за търсене „Регистрация на предмет с цел изземване".

Централното пристанищно управление на Игуменица, което провежда предварителното разследване, е конфискувало камиона с ремаркето, което трябва да бъде доставено в митническия клон Игуменица, три строителни машини, ремаркето, както и мобилен телефон, принадлежащ на арестуваното лице.