ВМЗ - Сопот - ключови за България и ЕС

Над 16 000 принудително разселени от Нагорни Карабах са получили арменско гражданство

Над 16 000 принудително разселени лица от Нагорни Карабах са получили арменско гражданство, съобщи арменският заместник-министър на вътрешните работи Армен Газарян, цитиран от арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

"До вторник са били подадени над 16 000 молби за гражданство като 11 259 души вече са го получили. Над 5 000 непълнолетни деца са станали арменски граждани чрез подмяна на паспорт, след като техните родители са получили гражданство", поясни той, цитиран от БТА. 

Газарян допълни, че процесът по придобиване на гражданство от разселените от Нагорни Карабах хора вече е облекчен, а властите работят по неговото допълнително улесняване.

