Само 40% от пенсионираните през миналата година ге...

13-годишно българче пострада при игра на морска площадка на Халкидики

Българче пострада на плажа на Халкидики. СНИМКА: Гръцка брегова охрана

13-годишно българче е пострадало при игра на морска площадка на Халкидики, Гърция. В следобедните часове в четвъртък пристанищната администрация на Ормос Панагиас е била уведомена за нараняването на 13-годишно българче на морска площадка за игра в морската зона на Трани Амуда, Агиос Николаос, Халкидики.

Момичето се е подхлъзнало по време на игра, в резултат на което е получило нараняване на десния си крак. Транспортирано е с линейка на Спешна помощ до Многопрофилната болница в Полигирос за медицинско лечение, откъдето е изписано. Предварително разследване се провежда от пристанищната охрана на Ормос Панагиас.

Българче пострада на плажа на Халкидики. СНИМКА: Гръцка брегова охрана

