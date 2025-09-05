Русия изпрати помощ в Афганистан след земетресението, при което загинаха над 2200 души

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия обяви, че е изпратила транспортен самолет с хуманитарна помощ в Афганистан след земетресението, при което загинаха над 2200 души, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Талибанските власти, които вече бяха изправени пред опустошителни трусове през 2022 и 2023 г., мобилизираха военни хеликоптери за евакуация на ранени и доставка на провизии, но предупреждават, че не могат да се справят без помощ.

Русия, която тази година стана първата страна, официално признала правителството на талибаните, дошло на власт през август 2021 г., изпрати днес самолет Ил-76, който "достави в Кабул 20 тона храна", съобщи руското Министерство на извънредните ситуации.

"По заповед на руския президент (Владимир Путин) се очаква да бъде изпратена втора партида хуманитарна помощ", се казва още в изявлението.

От началото на годината ООН и неправителствените организации бяха принудени да намалят помощта си за афганистанците поради съкращения в международната помощ. В същото време страната се сблъсква с тежка суша и завръщането на милиони афганистанци, прогонени или експулсирани от съседните страни.

СЗО предупреди за риска от епидемии и отправи нов призив за набиране на средства в размер на четири милиона долара, за да отговори на "огромните" нужди след земетресението. ООН вече отпусна пет милиона долара.

При ново земетресение тази нощ в Източен Афганистан бяха ранени най-малко 31 души, предаде ТАСС, като се позова на местните власти.

По техни данни в провинция Нангархар са били ранени 22 души, включително жени и деца. Девет човека са пострадали в провинция Лагман.

По данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център в планините Хиндукуш е станало земетресение с магнитуд 5,2. Епицентърът е бил на 41 километра североизточно от град Джалалабад, подземните трусове са усетени в съседни провинции.