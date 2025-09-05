Зеленски се срещна с Коща в украинската Закарпатска област

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в украинската Закарпатска област, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

„Бих искал да благодаря на председателя за подкрепата му за Украйна тук днес. Знаем, че имате натоварен график, но намерихте време да подкрепите Украйна и аз Ви благодаря, че дойдохте в този регион", каза Зеленски.

Очаква се Коща да говори днес в Конгреса на местната и регионална власт.

„Провеждаме регионална среща на върха и Вашето участие в срещата на нашите региони е много важно", отбеляза украинският държавен глава.

Той заяви, че е провел „много продуктивен разговор" с председателя на Европейския съвет след вчерашната среща на върха на „Коалицията на желаещите" в Париж.

„Вчера бяхме в Париж на среща на „Коалицията на желаещите" и също така разговаряхме с президента на САЩ и други европейски лидери. Усещам, че сега има шанс да придвижим обстановката към по-голяма сигурност и по-добри съвместни резултати за Украйна и за цяла Европа", каза още Зеленски.

Той благодари на ЕС и на европейските институции за активното им участие в разработването на гаранциите за сигурност за Украйна.

„Искам да подчертая, че създаваме система за сигурност, която ще започне да функционира във военно време, ще остане на място и ще бъде изцяло разгърната след войната. Редица подробности вече са изяснени. Има 35 страни в нашата коалиция на желаещите. Двадесет и шест от тях са готови да участват в гаранции за сигурност. Това са конкретни неща по суша, във въздуха, в морското пространство, в киберпространството и също така във финансирането на нашите сили", посочи Зеленски.

Очаква се украинският президент да се срещне днес и с премиера на Словакия Роберт Фицо.