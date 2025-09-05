Опозицията в ЕП се готви за нови вотове на недоверие срещу Фон дер Лайен

Опозиционните групи на Левицата и на "Патриоти за Европа" в Европейския парламент потвърдиха днес, че подготвят нови вотове на недоверие срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предава БТА.

Говорители на двете групи уточниха на пресконференция, че засега не е решено кога вотовете да се състоят, ако за тях се постигне необходимата предварителна подкрепа.

Говорители на групите от управляващото мнозинство - Социалисти и демократи, "Обнови Европа" и Зелените, не изразиха подкрепа за възможен втори вот на недоверие срещу Фон дер Лайен. Те отбелязаха, че решения по този въпрос още не са обсъждани, но настояха с процедурата да не се злоупотребява.

Председателят на ЕК бе водещ кандидат на Европейската народна партия в европейските избори миналата година. Фон дер Лайен оцеля при първия вот на недоверие на 10 юли тази година, внесен от румънски евродепутат от групата на Европейските консерватори и реформисти. В дебата по вота Фон дер Лайен заяви, че вносителите на искането да бъде отстранена от поста "разчитат на подкрепа от нашите врагове и са кукли на конци на Русия или на някой друг".

Вотът по-рано тази година бе заради случая с липсващите текстови съобщения, разменяни между председателя на комисията и представител на производителя на ваксини "Пфайзер" за доставка на над един милиард дози за няколко милиарда евро при пандемията от ковид.