Тръмп: САЩ са изгубили Русия, която е отишла при най-дълбокия, най-мрачен Китай

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ, изглежда, "са изгубили" Русия и Индия, които са отишли в лагера на Китай след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тянцзин тази седмица, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По време на форума лидерите на двете страни - президентът Владимир Путин и министър-председателят Нарендра Моди, бяха редом до китайския лидер Си Цзинпин.

"Изглежда, изгубихме Индия и Русия от най-дълбокия, най-мрачен Китай. Нека имат дълго и процъфтяващо бъдеще заедно!", написа Тръмп в социалната си платформа "Трут соушъл".