Гърция готви нов общоевропейски, дигитално сертифициран портфейл за самоличност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След личния номер (ЕГН), който всички граждани трябва да получат до ноември, Гърция подготвя нов общоевропейски, дигитално сертифициран портфейл за самоличност.

Той ще включва паспорта, новата карта за самоличност, шофьорската книжка, както и много други документи. С него ще се извършват електронни транзакции, ще се поставят цифрови подписи и драстично ще намали времето за издаване на билети и качване на самолети, кораби и влакове.

Новата европейска „суперидентичност" ще бъде достъпна за гръцките граждани от ноември 2026 г.

Целта на услугите в Европейския съюз е всеки гражданин да може да се движи, шофира, идентифицира, пътува и плаща, без да има нищо друго със себе си, а само мобилния си телефон.

Целта на „суперидентичността" е тя да бъде обща за всички европейски страни - членки на Шенген и Еврозоната.