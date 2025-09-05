Почина херцогинята на Кент

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Херцогинята на Кент е починала на 92-годишна възраст, съобщиха от Бъкингамския дворец.

Тя „е починала мирно снощи в Кенсингтънския дворец, заобиколена от семейството си", се казва в изявление от петък, а флагът на Бъкингамския дворец вече е спуснат наполовина.

Херцогинята Катрин беше най-възрастният член на кралското семейство, омъжена за принц Едуард, херцог на Кент, първи братовчед на покойната кралица Елизабет II.

Тя ще бъде запомнена като позната фигура на тенис турнира Уимбълдън, където връчваше трофеи и утешаваше загубилите, сред които и известната Яна Новотна през 1993 г.

Херцогинята беше и голяма любителка на музиката – подкрепяше музикални благотворителни организации и преподаваше музика в начално училище в Хъл, където учениците не знаеха нищо за нейната кралска идентичност и я наричаха „г-жа Кент".

Може би най-познатите образи на херцогинята са от нейните участия в Уимбълдън, където редовно я виждаха да гледа тенис и да излиза на корта, за да връчи награди.

Родена като Катрин Уорсли, от аристократично семейство землевладелци в Йоркшир, херцогинята става част от кралското семейство през 1961 г., когато се омъжва за херцога на Кент, внук на крал Джордж V.

Принцеса Ан е сред шаферките на сватбата им в Йорк Минстър, а покойната кралица Елизабет II и принц Чарлз са сред гостите.

През 1994 г. тя става католичка, първата кралска особа, която се обръща към католицизма от повече от 300 години, описвайки това като „дълго обмислено лично решение".

Херцогинята беше приета в католическата църква от тогавашния архиепископ на Уестминстър, кардинал Бейзил Хюм.

Херцогинята и херцогът на Кент имат три деца - Джордж Филип Никълъс Уиндзор, Лорд Никълъс Уиндзор и Лейди Хелън Тейлър.